متحدث الصحة عن تسمّم أطفال بهتيم: «كلمّوا وكيل الوزارة»

حاولت «الدستور» التوصّل إلى العدد الرسمي لمصابي حالات التسمّم الغذائي في إحدى دور رعاية الأيتام الذين تم نقلهم



كانت مستشفى بهتيم وناصر العام استقبلت قرابة 120 حالة اشتباه فى تسمم بسبب تناول بعض الوجبات الفاسدة بإحدى دور رعاية الأيتام.

مساء السبت، إلى مستشفى بهتيم بمحافظة القليوبية من متحدث وزارة الصحة خالد مجاهد الذي أكد عد درايته بالرقم الحقيقي قائلاً:«كلمّوا وكيل صحة القليوبية».