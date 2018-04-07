القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 08:17 م

متحدث الصحة عن تسمّم أطفال بهتيم: «كلمّوا وكيل الوزارة»

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2120679

حاولت «الدستور» التوصّل إلى العدد الرسمي لمصابي حالات التسمّم الغذائي في إحدى دور رعاية الأيتام الذين تم نقلهم
مساء السبت، إلى مستشفى بهتيم بمحافظة القليوبية من متحدث وزارة الصحة خالد مجاهد الذي أكد عد درايته بالرقم الحقيقي قائلاً:«كلمّوا وكيل صحة القليوبية».

كانت مستشفى بهتيم وناصر العام استقبلت قرابة 120 حالة اشتباه فى تسمم بسبب تناول بعض الوجبات الفاسدة بإحدى دور رعاية الأيتام.

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