أردوغان يعلن تحييد 4 آلاف مقاتل من الجماعات الكردية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، تحييد 4 آلاف شخص مما سماهم الإرهابيين في عفرين شمالي سوريا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في يناير الماضي.



وتستخدم تركيا لفظ "تحييد" في إشارة إلى من يتم قتله أو إصابته من الجماعات المواجهة لها.



جاء ذلك في كلمة اليوم أمام المؤتمر العام الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية في ولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.



وشدد أردوغان على أنه في حال إضافة "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم داخل تركيا وشمالي العراق فإن العدد سيتراوح ما بين 4 آلاف و200 و4 آلاف و300، خلال الفترة نفسها.



وسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين في عفرين مع دخول القوات التركية عفرين بخلاف تهجير آلاف المدنيين.