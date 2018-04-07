النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تسمم «أيتام شبرا»

أمر المستشار أحمد سعيد البلتاجي، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تسمم "أيتام شبرا الخيمة" بسبب تناولهم وجبة طعام فاسدة بدار إيتام تم توزيعها عليهم من إحدى المطاعم أثناء الاحتفال بيوم اليتيم.



وأكد مصدر أن عدد الحالات المصابة بالتسمم فى مستشفى الدمرداش بلغت 69 مصابًا و66 آخرين بمستشفى ناصر العام و6 حالات بمستشفى بهتيم.



كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة 60 شخص من الأيتام بقىء جراء تناول وجبة طعام فاسدة بدار أيتام بشبر الخيمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتم خروج 40، وجارى تقديم العلاج لـ20 الآخرين وخروجهم عقب تحسن حالتهم.



تحرّر محضر بالواقعة حمل رقم 4157 إدارى لسنة 2018 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.