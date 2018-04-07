النيابة تنتقل لمستشفيات شبرا لكشف أسباب تسمم أيتام القليوبية

انتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجي إلى مستشفيات ناصر العام والدمرداش، وبهتيم لسؤال المصابين فى واقعة التسمم، بسبب تناولهم وجبة طعام فاسدة بدار أيتام تم توزيعها عليهم من أحد المطاعم أثناء الاحتفال بيوم اليتيم.



وبلغ عدد الحالات المصابة بالتسمم فى مستشفي الدمرداش 69 مصابا و66 آخرين بمستشفى ناصر العام، و6 حالات بمستشفى بهتيم.



كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة 60 شخصًا من الأيتام بقىء جراء تناول وجبة طعام فاسدة بدار أيتام بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتم خروج 40 وجارٍ تقديم العلاج لـ20 الآخرين وخروجهم عقب تحسن حالاتهم.



من جانبه، قام اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية والإجراءات اللازمة لتلقى العلاج اللازم لهم، والتأكيد على إدارة المستشفى بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين.