القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
حوادث
السبت 07/أبريل/2018 - 06:40 م

النيابة تنتقل لمستشفيات شبرا لكشف أسباب تسمم أيتام القليوبية

تسمم أيتام القليوبية
تسمم أيتام القليوبية
القليوبية - صلاح حسنى:
dostor.org/2120624

انتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجي إلى مستشفيات ناصر العام والدمرداش، وبهتيم لسؤال المصابين فى واقعة التسمم، بسبب تناولهم وجبة طعام فاسدة بدار أيتام تم توزيعها عليهم من أحد المطاعم أثناء الاحتفال بيوم اليتيم.

وبلغ عدد الحالات المصابة بالتسمم فى مستشفي الدمرداش 69 مصابا و66 آخرين بمستشفى ناصر العام، و6 حالات بمستشفى بهتيم.

كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة 60 شخصًا من الأيتام بقىء جراء تناول وجبة طعام فاسدة بدار أيتام بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتم خروج 40 وجارٍ تقديم العلاج لـ20 الآخرين وخروجهم عقب تحسن حالاتهم.

من جانبه، قام اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية والإجراءات اللازمة لتلقى العلاج اللازم لهم، والتأكيد على إدارة المستشفى بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ 4 أيام

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ 4 أيام

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ 6 أيام

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ 6 أيام

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ اسبوع

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

الآن

«العصار» يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

لعشاق الألعاب.. تعرف على مميزات الحاسب الجديد من «سامسونج»

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

عاجل.. تحطم رابع طائرة للجيش الأمريكي في أسبوع

ألبومات الصور

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

من ميدان التحرير إلى روسيا.. محمد نوفل ينطلق في «رحلة المونديال»

زحام على محلات الفسيخ استعدادًا لشم النسيم

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

عاجل.. تحطم رابع طائرة للجيش الأمريكي في أسبوع

كشكول

قافلة الأزهر بـ"حلايب وشلاتين" تُجري ٣٤ عملية جراحية وتفحص ١٢٢٠ مريضًا

مدير "كامل للاقتصاد": سنؤهل طلاب جامعة الأزهر لسوق العمل

جامعة القاهرة: ترشيحات نائب "التعليم والطلاب" ضمت عمداء سيدات

جامعة القاهرة تُنظِّم برنامجًا تدريبىًّا في ريادة الأعمال

"مرتجي" تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الأمصار

ولي عهد أبو ظبي يناقش التعاون الثنائي مع ترامب

الجيش اليمني يعلن عن بدء عملية القبض على عبد الملك الحوثي

جنوب أفريقيا تدعو إلى إجراء «تحقيق مستقل» في مقتل الفلسطينيين

ديبالا يهدي والدته هاتريك في عيد مولدها

شرطة رام الله تتعامل مع قذيفة مدفعية

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك