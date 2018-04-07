القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
عالم
السبت 07/أبريل/2018 - 06:31 م

الاتحاد الأوروبي يعرض الوساطة لوقف حرب تجارية بين الصين وأمريكا

ترامب
ترامب
محمد عمر
dostor.org/2120616

أكد نائبا رئيس المفوضية الأوروبية جريكي كاتاينين وفالديس دومبروفسكيس، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي، يمكنه المساعدة في تسوية الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلن ترامب الخميس الماضي، استعداد بلاده فرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية بقيمة 100 مليار دولار، بعد أن أقر الشهر الماضي تعريفات بـ50 مليار دولار، وردت الصين على هذا الأمر باتخاذ إجراءات مشابهة.

وقال المسئولان الأوروبيان اليوم، في تصريحات لتليفزيون بلومبيرج، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من دوره كأكبر سوق في العالم لدعم قواعد التجارة الدولية، ووقف الرسوم الجمركية الأحادية الجانب مثل تلك التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح «كاتاينين» مفوض الكتلة الأوروبية المكلف بالوظائف والنمو، أن الاتحاد الأوروبي "يحاول تهدئة الوضع الحالي أو استقراره، مشددًا على ضرورة التعاون مع كل من الولايات المتحدة والصين".

فيما قال زميله دومبروفسكيس، المفوض المسئول عن منطقة اليورو، إن دور الاتحاد الأوروبي لا يتعلق "بالتحيز" وإنما احترام القواعد، إذا كانت هناك نزاعات تجارية فإنه يمكن حلها داخل منظمة التجارة العالمية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ يومين

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ 3 أيام

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ 4 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 5 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ 4 أيام

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

الآن

«العصار» يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

لعشاق الألعاب.. تعرف على مميزات الحاسب الجديد من «سامسونج»

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

عاجل.. تحطم رابع طائرة للجيش الأمريكي في أسبوع

ألبومات الصور

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

من ميدان التحرير إلى روسيا.. محمد نوفل ينطلق في «رحلة المونديال»

زحام على محلات الفسيخ استعدادًا لشم النسيم

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

عاجل.. تحطم رابع طائرة للجيش الأمريكي في أسبوع

كشكول

قافلة الأزهر بـ"حلايب وشلاتين" تُجري ٣٤ عملية جراحية وتفحص ١٢٢٠ مريضًا

مدير "كامل للاقتصاد": سنؤهل طلاب جامعة الأزهر لسوق العمل

جامعة القاهرة: ترشيحات نائب "التعليم والطلاب" ضمت عمداء سيدات

جامعة القاهرة تُنظِّم برنامجًا تدريبىًّا في ريادة الأعمال

"مرتجي" تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الأمصار

ولي عهد أبو ظبي يناقش التعاون الثنائي مع ترامب

الجيش اليمني يعلن عن بدء عملية القبض على عبد الملك الحوثي

جنوب أفريقيا تدعو إلى إجراء «تحقيق مستقل» في مقتل الفلسطينيين

ديبالا يهدي والدته هاتريك في عيد مولدها

شرطة رام الله تتعامل مع قذيفة مدفعية

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك