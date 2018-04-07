الاتحاد الأوروبي يعرض الوساطة لوقف حرب تجارية بين الصين وأمريكا

أكد نائبا رئيس المفوضية الأوروبية جريكي كاتاينين وفالديس دومبروفسكيس، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي، يمكنه المساعدة في تسوية الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلن ترامب الخميس الماضي، استعداد بلاده فرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية بقيمة 100 مليار دولار، بعد أن أقر الشهر الماضي تعريفات بـ50 مليار دولار، وردت الصين على هذا الأمر باتخاذ إجراءات مشابهة.



وقال المسئولان الأوروبيان اليوم، في تصريحات لتليفزيون بلومبيرج، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من دوره كأكبر سوق في العالم لدعم قواعد التجارة الدولية، ووقف الرسوم الجمركية الأحادية الجانب مثل تلك التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأوضح «كاتاينين» مفوض الكتلة الأوروبية المكلف بالوظائف والنمو، أن الاتحاد الأوروبي "يحاول تهدئة الوضع الحالي أو استقراره، مشددًا على ضرورة التعاون مع كل من الولايات المتحدة والصين".



فيما قال زميله دومبروفسكيس، المفوض المسئول عن منطقة اليورو، إن دور الاتحاد الأوروبي لا يتعلق "بالتحيز" وإنما احترام القواعد، إذا كانت هناك نزاعات تجارية فإنه يمكن حلها داخل منظمة التجارة العالمية.