حسن راتب يتوّج بلقب فارس الوحدة الوطنية

قرّرت حركة الدفاع عن الأزهر والكنيسة، منح الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، لقب فارس الوحدة الوطنية الذى استطاع خلال الثلاثين عامًا الأخيرة، القيام بدور تنموى كبير فى سيناء وإقامة مشاريع كبرى فى المحافظة ساعدت على وحدة المصريين وإدماج أهالي سيناء فى النسيج الوطنى.



وأضافت الحركة التى يرأسها اللواء نبيل صادق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن راتب عاشق سيناء بصفته أول مستثمر يقيم مشروعات سياحية وصناعية على أرضها ويلقبه أهلها بأنه "رئيس جمهورية سيناء" بصفته يستحوذ على قلوب وعقول وأفئدة الناس، كما قدم راتب أول تجربة لبرنامج «الصديقان»، والذى يقدمه قس وشيخ وهى أول تجربة تليفزيونية من نوعها، كما أنه صديق مشهور لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.



وقال الشيخ موسى الفواخري القيادى بالحركة، إن دور راتب ظهر جليا فى الانتخابات الرئاسية مؤخرا بعد أن قامت الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى التى يقودها، وحققت تواجدًا كبيرًا ومشرفًا فى الانتخابات الرئاسية، فى ظل وجود 12 ألف جمعية تعاونية منتشرة فى القرى والنجوع، خاصة أن أبناء الجمعيات التعاونية يعتمدون على العمل الجماعى والممارسة الديمقراطية فى هذه التعاونيات.



وأضاف صموئيل العشاى القيادى بالحركة، أن حسن راتب أقام غرفة عمليات مركزية بمقر الاتحادات التعاونية لمتابعة ورصد إقبال أعضاء التعاونيات فى الـ27 محافظة، كما شهدت كل محافظة إقامة غرفة عمليات لمتابعة التصويت فى المدن والقرى والكفور والنجوع على مدار الثلاثة أيام، وأسهم ذلك فى أن يشهد اليوم الأخير إقبالًا كبيرًا منهم على الصناديق.