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الأحد 08/أبريل/2018 - 06:31 ص

بعد التقاط صورة تجمعهما سويًا.. 5 أدلة تؤكد زواج «الهضبة» ودينا الشربينى

عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
ريم محمود
dostor.org/2120612

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب انتشار خبر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، حيث تم تداول صورة لـ"الهضبة" و"الشربيني" في دبي وهو يمسك يدها.

ونرصد عبر السطور التالية أبرز المواقف التي تؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.

- فى 5 مارس الماضي قام عمرو دياب بعمل زيارة مفاجئة لموقع تصوير مسلسل "ماليكا"، وهو بطولة دينا الشربيني، واستمرت زيارته حينها لمدة 3 ساعات وسط حوارات متبادلة بينهما يظهر من خلالها تشجيعه الكامل لها.

- منذ 8 شهور ماضية أثارت صورة أخرى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الاثنين في إحدى حفلات الساحل الشمالي برفقة عددًا من الأصدقاء، مما أثار الشكوك حولهما بأنهما متزوجين بالفعل.

- في 27 يناير الماضي، سرب أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني برفقة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وكانت هذه الصورة في أحد الفنادق، وكانت هذه الصورة مسربة "خلسة".

- في واقعة أخرى أرتدى كل من "عمرو" و"دينا" نفس الثياب في حفل "الهضبة" بالساحل الشمالي، حيث ارتدت "دينا" قميص قطني لونه رمادي فاتح مع "بندانا" على الرأس وهذا هو ما ارتداه عمرو دياب.

- في موقف أخر حضر عمرو دياب عيد ميلاد خالد سليم وذلك بصحبة دينا الشربيني، وحرصت "الشربيني" حينها على عدم التقاط أي صور تجمعها، وكانت الصور المتداولة لـ"الهضبة" بصحبة خالد سليم وزوجته فقط.

بعد التقاط صورة تجمعهما سويًا.. 5 أدلة تؤكد زواج «الهضبة» ودينا الشربينى
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