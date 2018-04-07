رئيس حي العجوزة يهنئ قيادات الكنائس بعيد القيامة (صور)

هنأ اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا قضاء عيد سعيد في ظل أجوء الاستقرار والأمان التي تنعم بها البلاد.



جاء ذلك خلال زيارة الشبكشي كنائس الحي الكائنة بشارع الحجاز في منطقة المهندسين وشارع ترعة الزمر ويسار المحور بأرض اللواء وشارع محمد طلعت بمنطقة العجوزة، مؤكدًا استمرار رفع كفاءة المنطقة المحيطة بكنائس الحي من نظافة وإنارة وإشغالات، مع توفير التأمين اللازم لدور العباد القبطية.



رافق رئيس الحي خلال الجولة نائبيه سمير شلبي وزينهم إدريس وجيهان أنور، مساعد رئيس الحي وناجي علي، مدير الإشغالات وطارق سلمان مدير العلاقات العامة بالحي.