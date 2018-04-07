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السبت 07/أبريل/2018 - 06:11 م

الخميس.. «محلية النواب» تستأنف مناقشة قانون السايس

المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى
إسلام نصير
dostor.org/2120600

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين الخميس، لمواصلة مناقشة قانون «السايس»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.

ويتضمن القانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تشمل مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

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