كيف تتصرف فى حال تسممك من «الفسيخ»؟

يحتفل المصريون بـ«شم النسيم»، بعد غد الإثنين، ويقبل الجميع على شراء الفسيخ استعدادًا لهذه المناسبة، ولذلك يقدم «الدستور» بعض النصائح التي من خلالها يتم تجنب حالات التسمم، وذلك بالتزامن مع إصدار وزارة الصحة بيان صحفي تحذر من خلاله المواطنين من تناول الفسيخ.



- لا بد وأن تتأكد من المكان التي تشتري منه الفسيخ أنه مضمون.

- النظر فى شكل ورائحة الفسيخ إذا كانت المعتادة أم متغيرة.

- عند البدء فى عمل الفسيخ لا بد وأن تعرضه لدرجة حرارة تصل إلى الـ100 درجة حتي تستطيع أن تتخلص من السموم.

- أما فى حالة تسممك منه عليك سرعة التوجه إلى أقرب مستشفي بجانبك ولا تنتظر حتي مرور 24 ساعة، حيث يتم إعطاء المريض حينها مصل مضاد للسم.