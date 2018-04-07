انتحار شاب في حلوان.. ومصدر: لا علاقة للحوت الأزرق بالواقعة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامى العام الأول لنيابات حلوان، بتسليم جثمان شاب انتحر بإلقاء نفسه من الدور الثالث بمنزله إلى ذويه.



كشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن الشاب المنتحر مريض نفسى ويعانى من انفصام بالشخصية، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، كما كشفت تحريات المقدم هانى أبوعلم، رئيس مباحث حلوان، أن الضحية سبق وحاول الانتحار بنفس الطريقة منذ 7 سنوات، وأصيب بكسور ظل يعالج منها مدة 9 أشهر.



وشهدت مدينة حلوان، جنوب القاهرة انتحار شاب يبلغ من العمر 35 سنة، ألقى بنفسه من أعلى سطح منزله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



كان المقدم هانى أبوعلم، رئيس مباحث قسم حلوان، تلقّى إخطارًا من مستشفى حلوان العام، بوصول جثة شاب يُدعى "أمير.م" 35 سنة، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أقدم على الانتحار من أعلى سطح منزله.



وبإجراء التحريات وسؤال أسرة المتوفى، تبين أن الشاب يعنى من مرض نفسى "انفصام فى الشخصية"، ويتلقى العلاج منذ فترة.



من جانبه، قال مصدر أمنى إن جريمة الانتحار ليست لها علاقة بلعبة الحوت الأزرق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.