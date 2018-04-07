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محافظات
السبت 07/أبريل/2018 - 06:04 م

مساعد محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

مساعد محافظ كفر الشيخ
أحمد يوسف
dostor.org/2120595

كلف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مساعده لمنطقة وسط والتي تضم 4 مراكز بالمحافظة، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بطريق الرافد الدولي، منطقة "كفر الشيخ – بلطيم"، بنطاق قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ.

انتقل المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة، بحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس الوحدة المحلية للقرية، لإزالة التعديات بالكامل، ومصادرة جميع مواد البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.

مساعد محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة لإزالة التعديات على أملاك الدولة
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