«الدولية الإسلامية»: إنشاء إدارة لتنمية التجارة وتطوير الأعمال

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى الجهات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنشاء إدارة لتنمية التجارة وتطوير الأعمال (T&BD) خلال الـ6 شهور الأخيرة من العام الميلادي الماضي.



وأرجع تقرير صادر عن المؤسسة، ذلك إلى تطوير استراتيجيتها على مدى عقدا ماضيا «10 سنوات»، لدعم احتياجات البلدان الإسلامية الأعضاء من التجارة بمنظمة التعاون الإسلامي.



وأشار التقرير إلى أن تلك الإدارة تختص بتحديث أنشطة المؤسسات المتعلقة بالترويج للتجارة العربية وتنميتها مع اتباع النظم الإسلامية الدولية لعمليات التمويل والترويج، بما يعزز الاقتصاد العربي والإقليمي للبلدان الإسلامية.