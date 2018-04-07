محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات بمحيط الكنائس
شدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع أية إشغالات أو سيارات متهالكة، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.
وقرر المحافظ تشكيل لجان من الأحياء وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وممثلين عن الإدارة العامة لمرور الجيزة والحماية المدنية ومسئولى النظافة والإشغالات للمرور على الكنائس الموجودة بالمحافظة والتنسيق مع الجهات الأمنية للتأكد من وضع السدادات وعمل كردون أمنى ومراجعة البوابات الإلكترونية لتأمين الاحتفالات.