محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات بمحيط الكنائس

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

وسط أجواء عائلية مبهجة، ظهر الفنان محمد رمضان مع والده ووالدته، وزوجته ونجله، حيث تعد المرة الأولى التي يظهر بها رمضان مع والديه. وتظهر الصور، التي تم تداولها على موقع «تويتر»، الشبه الكبير بين ...