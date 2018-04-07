موظفو الصناديق الخاصة.. ربع مليون شخص خارج الحسابات ووساطة النواب تعقّد الأزمة

أكثر من ربع مليون موظف يجسدون يوميًا معاناة ممتدة منذ سنوات لم يسدل عليها الستار بعد، فهم قوام المتعاقدين علي صناديق وحسابات بدأت الضجة الكبيرة حولهم منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في نهاية 2016، بعد أن نفدت أرصدة عدد كبير منها حتي توقف علي إثره صرف رواتب كثيرين لعدة أشهر، إضافة إلي حرمانهم من حق النقل والإنتداب والإجازة بدون مرتب والترقي والتسوية بالمؤهل الأعلي للحاصلين عليه قبل الخدمة أو أثناؤها.



وساطات ومبادرات أطلقت من أطراف عدة بعضها رقابية وأخري نيابية سعيًا لإحتواء أزمة صارت تهدد مصير ما يقارب 260 ألف متعاقد علي الصناديق والحسابات الخاصة، غير أنها لم تزد الأمر سوي تعقيدًا، حيث كانت آخر التطورات منشور أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، يقر فيه بعدم خضوع موظفي الصناديق الخاصة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في مفاجأة جديدة شهدتها أزمة موظفي الصنادق الخاصة التي ظلت لعدة أشهر محل دراسة من قبل قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.



وحسبما جاء في المنشور، أكدت الإدارة المركزية للخدمة المدنية، أن الجهاز غير مختص بإبداء الرأي بشأن الأمور المتعلقة بالمتعاقدين علي الصناديق الخاصة، على أن يتم الرجوع لجهة العمل لاختصاصها في هذا الشأن.



على صعيد متصل، هدد موظفو الصناديق والحسابات الخاصة باتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية احتجاجًا على رفض جهاز التنظيم والإدارة تثبيتهم علي الموازنة العامة للدولة وتأخر صرف رواتب عدد كبير منهم لعدة أشهر بسبب تصفير حسابات الصناديق المثبتين عليها.



وأعلن الاتحاد المستقل للعاملين علي الصناديق الخاصة مؤقتين أو مثبتين فصل مستقل، عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، أمام مقر مجلس النواب، للمطالبة بثبيتهم أسوة بزملاءهم من العمالة المؤقته بمختلف الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وإلغاء قرار التثبيت علي فصل مستقل وضم الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة بالجهات الحكومية والمحليات والجامعات والمؤسسات علي مستوي الجمهورية.



القرار الأخير للتنظيم والإدارة سبقه قرار آخر تبرأ الجهاز بمقتضاه من أزمة الصناديق الخاصة، معلنًا عدم اختصاصه بالمسائل المتعلقة بموظفي الصناديق والحسابات الخاصة على أن يتم الرجوع إلي السلطة المختصة بكل جهة لإعمال شئونها بعد ما يقرب من عام على إحالة الأمر لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.



ووفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز بدراسة أوضاع العاملين المثبتين علي درجات شخصية بفصل مستقل للصناديق والحسابات الخاصة انتهت إلى أن الموضوع يخرج عن نطاق اختصاص الجهاز، على أن تقوم كل جهة لديها عاملين على الصناديق الخاصة تستخدم السلطة المختصة شأنها واختصاصها مع العاملين طرفها وذلك ردًا على كتاب ورد للجهاز برقم 953 بشأن كيفية التعامل مع العمالة المؤقتة المثبتين علي الصناديق الخاصة من ناحية المرتب



وتسبب المنشور في تصاعد أزمة بين الجهاز وعددًا من النقابات، حيث اشتكي اتحاد الأطباء البيطريين المتعاقدين علي الصناديق الخاصة وعددهم 600 طبيب وطبيبة من تأخر تثبيتهم حتى الآن، علي الرغم من وجود درجات مالية شاغرة وإنعقاد مسابقات للتعيين بعد مرور ست سنوات علي تعاقداتهم بدون أي رواتب أو تثبيت حسب ما جاء علي لسان أعضاء الإتحاد.



وتقدم الدكتور خالد فاروق العمري، نقيب عام الأطباء البيطريين، بمذكرة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الاستفسار عن موقف المجموعة الرابعة من الأطباء المتعاقدين علي صندوق المجازر بموازنة مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بعد تاريخ 3042012.



من ناحية أخرى، أثارت مادة التسويات الوظيفية باللائحة التنفيذية للقانون غضب العاملين بالضرائب العقارية من الحاصلين علي مؤهلات عليا لما وقع عليهم من ضرر مادي تمثل في عودتهم للدرجة الثالثة بدون أقدمية خمس سنوات بحد أقصي وضرر مادي كبير في مرتباتهم، ترتبت عليه تخفيض قيمتها للنصف.



وتقدمت النقابة العامة باستغاثة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة برفع الضرر مرفقة كشفًا بأسماء المتضررين في مصلحة الضرائب العقارية وعددهم 1268 موظفًا، منهم على سبيل المثال: موظف بالدرجة الأولي أجره الوظيفي والمكمل 3200 جنيه سينخفض راتبه إلي 1600 جنيه، وموظف آخر بالدرجة الثانية أجره الوظيفي والمكمل 2900 جنيه سينخفض راتبه إلى 1600 جنيه وهو أمر صعب لا يتحمّله أي موظف ويترتب عليه ضرر كبير لأسرته.



وأضافت النقابة في مذكرتها بأن المادة 74 من قانون 81 لسنة 2016 تنص صراحة على أن يستمر الموظف في تقاضي ما كان يتقاضاه من أجر وظيفي وأجر مكمل حسب الشروط السابقة وبنفس القيمة، إلا أن المادة 179 من لائحة القانون أجحفت ذلك، علي الرغم من أن العديد من المصالح قد تم تسوية حالاتها دون أضرار مالية.



وفي ديسمبر الماضي، شهدت أزمة الصناديق الخاصة تصاعدًا بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، علي خلفية طلبات إحاطة قدمها عددًا من النواب إلي كلًا من رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعتراضًا علي تحميل الصناديق أعباء سداد رواتب موظفي المحليات مما أدي إلي تصفير أرصدة عدد كبير منها.



وحملت طلبات الإحاطة المقدمة ضد وزيري التخطيط والمالية، اتهامات عدة للحكومة بمخالفة قوانين وقرارات وزارية سابقة منها قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012، والإصرار على تعيين العمالة المؤقته بمختلف المجموعات النوعية بالفصل المستقل للصناديق الخاصة علي درجة شخصية تمول من أرصدة المشاريع والصناديق التابعين إليها، بعيدًا عن الباب أول أجور بالموازنة العامة للدولة.



على خلفية الأزمة، عقدت لقاءات عدة مؤخرًا بين أعضاء من لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بضوابط تثبيت مؤقتي الصناديق الخاصة بهدف التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.