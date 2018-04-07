سقوط «بوحة» بحوزته مخدر الاستروكس بالمرج

نجح رجال قسم المرج، السبت، القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من المخدرات.



تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للعميد حسام أبوجبة، مأمور قسم شرطة المرج، مفادها قيام المدعو «سامح.ن»، عاطل، وشهرته «بوحة» مقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.



وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة النقيب محمد عادل، رئيس دورية القسم والملازم

أول كريم بدران وبصحبتهم القوة المرافقة من الأمناء مدحت هراس ومحمد مصطفى تمكنوا من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 30 جرامًا من مخدر الاستروكس، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.



تحرّر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير عملية التحقيقات.