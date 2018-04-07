عاجل.. تحطم رابع طائرة للجيش الأمريكي في أسبوع

لقي جنديان أمريكيان مصرعهما، بعدما تحطمت مروحيتهما خلال تدريبات عسكرية في «فورت كامبل» بولاية كنتاكي، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم.



وكان الجنود أعضاء في الفرقة 101 المحمولة جوا، ووقع الحادث مساء أمس الجمعة، حينما تحطمت مروحية تابعة للجيش من طراز «AH-64E Apache» حسب قناة «فوكس نيوز» الأمريكية.



وقال المسؤولون إن أسماء المتوفين لن يتم إعلانها إلا بعد مرور 24 ساعة من استكمال إخطار أقاربهما.



وأوضحت القناة أن الطاقم كان يجري تدريبات روتينية في وقت الحادث، ولم يكن هناك ضحايا آخرون. فيما استجاب أفراد خدمات الطوارئ والحرائق في فورت كامبل على الفور بعد إبلاغهم بالحادث.



وسقطت ثلاث طائرات عسكرية أمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية طراز «إف -16» يوم الأربعاء الماضي في قاعدة نيليس الجوية خارج لاس فيجاس.



ويوم الثلاثاء الماضي تحطمت طائرتين الأولى مروحية تابعة لقوات مشاة البحرية طراز CH-53E خلال تدريبات في كاليفورنيا؛ ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الطاقم، والثانية طائرة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية طراز «إف - 8 بي هارير»، وتحطمت في دولة جيبوتي خلال التدريبات.