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السبت 07/أبريل/2018 - 05:45 م

«صحة الإسكندرية» تعلن استمرار المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية

الدكتورة عزة الفناجيلى
الدكتورة عزة الفناجيلى
أحمد عاشور
dostor.org/2120582

أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، عن انه تم عمل الفحص لـ873 مواطن من خلال المراكز الثابتة و18516 مواطنًا من خلال القوافل.

وأضافت أنه تم البدء في عمل مسح للأمراض غير المعدية (سكر وضغط) بجانب المسح للفيروس ويتم تم تحويل حالات الإصابة بالسكر والضغط إلى المستشفيات المركزية فور ظهور النتيجة وتحويل حالات الإصابة بفيروس سي المكتشفة من النقاط الثابتة إلى مراكز العلاج، والاستمرار في صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفة بالقوافل.

وقالت الفناجيلي، إن نتائج الحمض النووي الفيروسي pcr أظهرت إصابة 986 مواطن بالفيروس، وتم صرف العلاج 305 حالة وتحويل 365 حالة إلى مركز العلاج وفي انتظار ظهور نتائج باقي التحاليل للباقيين للحضور واستكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.

وأضافت أنه يوجد 383 حالة إصابة بالسكر في النقاط الثمانية وتم عمل الإحالة لهم، موضحة أن القوافل الأربعة تعمل من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءا يوميا والنقاط الأربعة الثابتة تعمل حتى الثانية ظهرًا.

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