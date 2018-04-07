مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس قبل قدّاس القيامة (صور)

واصل اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جولاته لتفقد تأمين الكنائس بمناسبة احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد.



ووجّه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، باستنفار قوات الأمن فى جميع المحافظات وحول الكنائس كافة؛ لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد.



وتفقد مدير أمن الجيزة، الخدمات الأمنية المتواجدة، بدائرتى قسم الجيزة، والعمرانية، رافقه عدد من القيادات الأمنية بالمديرية والمقدم أحمد جمال رئيس قسم الإعلام والمراسم بالمديرية، وعدد من القيادات الأمنية.



وطالب القوات ببذل أقصى ما لديهم من جهد، لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لرواد الكنائس، والعمل على راحتهم.



وشدد اللواء عصام سعد، على القوات بالتحلى باليقظة الدائمة، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم، مع أى خروج عن القانون.. كما اطمئن مدير أمن الجيزة، على وجود حرم آمن لكافة الكنائس، ووجه بإجراء تعقيم لأماكن تمركز القوات وقوفها.