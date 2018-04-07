القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 05:39 م

انتحار مريض نفسي عقب 5 محاولات فاشلة في حلوان

اللواء محمد منصور
اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة
مصطفى حربى – هدير مصطفى
dostor.org/2120580

انتحر شاب (30 عاما)، في حلوان، من أعلى سطح منزله، بعد 5 محاولات فاشة من سنوات، ونقلت الجثة للمشرحة، وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث قسم حلوان، بوصول جثة شاب يُدعى "أ.م" 30 سنة، مقيم شارع راغب إلى مستشفى حلوان العام، بالانتقال والفحص وعمل تحريات الرائد أحمد ماضى معاون مباحث القسم، تبين أنه يعاني من مرض نفسي وحاول الانتحار من 7 سنوات 5 مرات ونتج كسر لمدة 8 شهور. وقررت نيابة حلوان انتداب الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

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