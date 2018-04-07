سكرتير عام الأقصر يهنئ الأقباط بعيد القيامة (صور)

قدم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء عماد أبوالعزايم، التهنئة للمسيحيين، بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، أثناء زيارته جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال.



وأكد أبوالعزايم، خلال الزيارة أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يدا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، مؤكدًا أن المصريين جميعًا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.