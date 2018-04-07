جامعة الإسكندرية تكرم رئيس شركة ويندترونكس للطاقة بأمريكا

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الدكتور أنور سليمان رئيس شركة ويندترونكس للطاقة بالوﻻيات المتحدة الأمريكية، وهو أحد خريجي كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1958، وحصل على الدكتوراة من جامعة نيويورك.



حضر الفعاليات الدكتور صديق عبدالسلام أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورئيس رابطة خريجي جامعة الإسكندرية، والدكتورة نهال حبشى مدير مركز الأبحاث الإكلينيكية بكلية الطب.



تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتواصل بين علماء مصر بالخارج وبين جامعة الإسكندرية، وتم الإتفاق على عقد مؤتمر لخريجي جامعة الإسكندرية من العلماء المتميزين في الخارج في الأسبوع الأخير من شهر يوليو ٢٠١٨، كما زار الدكتور سليمان كلية التجارة، حيث التقى بالدكتور السيد الصيفى عميد الكلية وتم اﻻتفاق على تنظيم لقاء مع الطلاب خلال الزيارة القادمة ﻻستعراض تجربة الدكتور سليمان العلمية والعملية خلال هذه السنوات ليستفيد منها الطلاب.