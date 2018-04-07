مصادر: طرح شركتين بقطاعي التنمية الزراعية والأدوية في البورصة

أكدت مصادر بشركة «سي أي كابيتال» لم تتقدم بطلب القيد في حتى الآن، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة تلزم الشركات الراغبة في القيد بالتقدم أولا للتسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية.



وكشفت المصادر أن إعلان الشركة نهاية الأسبوع الماضي لا يتنافى مع القواعد، شريطة تقدّم الشركة والبدء في الإجراءات على أن تنتهي منها قبل حلول نهاية شهر إبريل الجاري، مؤكدا أن فترة إنهاء الإجراءات لا تتجاوز أيام معدودة، مشيرة إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد قيد شركتين جديدتين، الأولى تعمل في مجال التنمية الزراعية والثانية بمجال الأدوية، موضحا أنهما الإجراءات الأولية للقيد خلال الفترة الماضية.



وحول قرب قيد شركة «انبي» التي تمثل أولى الشركات الحكومية، أكد المصدر أن الشركة لم تنته من بعض الإجراءات وتنتظر موافقة لجنة الطروحات الحكومية على إدراجها رسميا بجداول البورصة.