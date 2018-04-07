ضبط «مارشيلو» بمخدرات في حلوان

ألقت مباحث قسم حلوان، برئاسة المقدم هاني أبوعلم، القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من المخدرات.



تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للنقيب عمرو أبواليسر، معاون مباحث قسم حلوان، مفادها قيام المدعو «حسن. ا» 27 سنة، عاطل، وشهرته «مارشيلو» ومقيم بمنطقة في أطلس، بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة الرائد أحمد ماضي معاون مباحث القسم، تمكن من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 قطع حشيش، و30 تذكرة هيروين، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.