«التضامن»: 408 أندية ثقافية واجتماعية لتنمية إبداعات الشباب بالمحافظات

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد الأندية الاجتماعية والثقافية تبلغ 408 أندية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه الأندية تخدم الفئة العمرية من 15 – 35 سنة، حيث يصل عدد الشباب المشارك 160 ألف شاب وفتاة.



وقالت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تدعم هذه الأندية لتطوير عمل الشباب، فهى تنمى قدرات المبدعين منهم فى كل المجالات كالفنون الشعبية، والقرآن الكريم، والدين المسيحي، والإنشاد الديني، والكورال، والموسيقى، وفنون الأدب، والقصة القصيرة، والنشاط الحرفي والمسرح، كذلك الأنشطة الرياضية من كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج.

