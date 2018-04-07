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السبت 07/أبريل/2018 - 05:12 م

«البحوث الإسلامية»: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2120566

كشف مجمع البحوث الإسلامية، حول الحقوق المتعلقة بالتركة، عن أن جمهور العلماء ذهب إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهي تجهيز الميت للدفن، وقضاء ديونه إن مات مدينا، وتنفيذ ما يكون أوصى به قبل موته من وصايا، ثم حقوق الورثة.

وأضاف المجمع: «ثانيا فيما يخص قائمة المنقولات؛ فإن كانت جزءًا من المهر فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، تأخذه قبل تقسيم التركة، وكذلك مؤخر الصداق، فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعا، الطلاق أو الموت، فبموت الزوج تستوفي الزوجة مؤخر صداقها من التركة قبل توزيعها على جميع الورثة».

يذكر أن فتوى المجمع جاءت ردا على سؤال يقول: ما هي الحقوق المتعلقة بتركة الميت؟ وهل تعد قائمة المنقولات ومؤخر الصداق من الديون التي يجـب سـدادهـا قبـل تقسيـم تركة الميت؟.

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