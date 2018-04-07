الحكومة توافق على عقد مؤتمر قومي لشباب الأعمال

كشف عمرو السجيني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن طرح مبادرة لعقد مؤتمر قومي تنظمه الجمعية وتشارك فيه مختلف الوزارات المعنية بخدمات النقل وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل؛ لمناقشة الجوانب المختلفة والأفكار المتعلقة بإمكانية زيادة سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير خدمات قطاع النقل المختلفة.



والتقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع عمرو السجيني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال وعادل مهنا رئيس لجنة النقل بالجمعية؛ لبحث بعض المبادرات الخاصة بإمكانية زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال النقل، فضلًا عن موافقة رئيس الوزراء عن تدشين أول مؤتمر قومي لشباب الأعمال.