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اقتصاد
السبت 07/أبريل/2018 - 05:08 م

مصرفيون: سندات اليورو تساعد في سد عجز الموازنة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
راندا التوني
dostor.org/2120562

واصلت بنوك «دويتش وبي إن بي باريبا والإسكندرية (سان باولو) وستاندارد شارترد» الجولات الترويجية لإصدار السندات الدولية باليورو.

وكشفت مصادر في وزارة المالية، لـ«الدستور»، أن عملية الطرح تتم في بورصة لوكسمبرج خلال 3 أسابيع تتراوح آجالها ما بين 8 و12 عاما، على أن يتم الطرح بقيمة 2 مليار يورو.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين الخارجي.

واختارت وزارة المالية مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت لتقديم الاستشارات القانونية للحكومة المصرية في عملية الطرح، التي تُعد أول عملية بيع لسندات دولية مقومة باليورو، وسيقوم مكتبا «لينكلاتر» و«زكي هاشم وشركاه» بتقديم الاستشارات القانونية لمجموعة البنوك التي ستتولى إدارة الطرح.

وفي السياق ذاته، كشف الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن قيام مصر بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبرج يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين المستخدمة لسد عجز الموازنة.

وأضاف عبدالعال أن تحديد العملات التي يتم بها الطرح يكون مسئولية البنوك المسئولة عن الترويج، وليس مسئولية الحكومة، ويتم تنسيق ذلك وفقا لاحتياجات السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف.

وكشف الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، أن وزارة المالية أقرت برنامج طروحات للسندات بملبغ 20 مليار دولار.

وقال عبدالفتاح في تصريح، لـ«الدستور»، إنه تم طرح سندات دولارية بمليار ونصف في عام 2015، و7 مليارات دولار في 2017، وحاليا قررت وزارة المالية طرح سندات مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع أدوات الدين.

وأكد أن هذه أول مرة لهذه النوعية من السندات المقومة باليورو.

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