القمص رويس: يقل اهتمام الغرب بعيد القيامة مع أنه الأعظم

قال القمص رويس، وكيل البطريركية بالإسكندرية، إنه من اللافت للنظر احتفال الغرب واهتمامهم بعيد الميلاد ويقل اهتمامهم بعيد القيامة مع أنه الحدث الأقوى.



أوضح القمص رويس، عبر الصفحة الرسمية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية على "فيسبوك": "يصاحب عيد الميلاد مظاهر من احتفالات وزينات وكرنفالات وتستمر لمدة شهرين قبل وبعد عيد الميلاد من كل عام ويقل اهتمامهم بعيد القيامة".



وأضاف: "مع أن عيد القيامة وما يسبقه من صلب وموت المسيح هو الحدث الأقوى والأعظم".