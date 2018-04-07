القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
فن
السبت 07/أبريل/2018 - 04:55 م

«شوارزنيجر» يعود إلى منزله بعد جراحة بالقلب

ارنولد شوارزنيجر
ارنولد شوارزنيجر
وكالات
dostor.org/2120547

عاد أرنولد شوارزنيجر، النجم السينمائي الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، إلى منزله بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح ناجحة.

وكتب دانيال كيتشل، المتحدث باسمه، على «تويتر» قائلًا: «آخر التطورات.. شوارزنيجر عاد إلى منزله».

وأوضح كيتشل، فى تصريحات صحفية، أن الممثل خرج من المستشفى، الجمعة الماضي، ويستريح حاليًا في منزله ومعنوياته ممتازة.

كانت الكلمات الأولى للنجم الأمريكي، البالغ من العمر 70 عامًا، بعد خضوعه للعملية في 29 مارس الماضى، هي: «أنا عدت»، حسب تغريدة نشرها كيتشل في اليوم التالي.

وأشار كيتشل إلى أن العملية كانت مُقررة منذ فترة، وهدفها استبدال صمام قديم زرع عام 1997 خلال عملية سابقة.

موضوعات متعلقة

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ 5 أيام

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ 6 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 6 أيام

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ 6 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 6 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

«الأمور المستعجلة» توقف تنفيذ حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

تفاصيل مخطط المخابرات البريطانية لربط نسب الملكة إليزابيث بالنبى محمد

ننشر مواعيد امتحانات آخر العام لجميع المراحل التعليمية بالجيزة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

عاجل.. مقتل 3 وإصابة 30 آخرين فى عملية دهس بألمانيا

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

ألبومات الصور

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

من ميدان التحرير إلى روسيا.. محمد نوفل ينطلق في «رحلة المونديال»

زحام على محلات الفسيخ استعدادًا لشم النسيم

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

عاجل.. مقتل 3 وإصابة 30 آخرين فى عملية دهس بألمانيا

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

كشكول

"مرتجي" تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

لقاء حواري بعنوان "العودة للجزور" بجامعة السادات

تعرف على وصايا وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة

استمرار سباق الأنشطة التربوية بإدارة السنطة التعليمية بالغربية

ننشر شروط "المعاهد الأزهرية" للعمل بلجنة المراقبة بامتحانات الثانوية

الأمصار

بالصور.. احتفالات الطوائف المسيحية في بيت لحم بـ«سبت النور»

هجمات إلكترونية تستهدف مراكز معلومات في إيران

حكومة الوفاق تهنئ الفلسطينيين بسبت النور وعيد الفصح المجيد

الوفد المصري بمفاوضات سد النهضة يرفع تقريره للحكومة

3 قتلى ونحو 50 جريحا جراء الدهس في مدينة «مونستر الألمانية»

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ads
ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك