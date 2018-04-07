«شوارزنيجر» يعود إلى منزله بعد جراحة بالقلب

عاد أرنولد شوارزنيجر، النجم السينمائي الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، إلى منزله بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح ناجحة.



وكتب دانيال كيتشل، المتحدث باسمه، على «تويتر» قائلًا: «آخر التطورات.. شوارزنيجر عاد إلى منزله».



وأوضح كيتشل، فى تصريحات صحفية، أن الممثل خرج من المستشفى، الجمعة الماضي، ويستريح حاليًا في منزله ومعنوياته ممتازة.



كانت الكلمات الأولى للنجم الأمريكي، البالغ من العمر 70 عامًا، بعد خضوعه للعملية في 29 مارس الماضى، هي: «أنا عدت»، حسب تغريدة نشرها كيتشل في اليوم التالي.



وأشار كيتشل إلى أن العملية كانت مُقررة منذ فترة، وهدفها استبدال صمام قديم زرع عام 1997 خلال عملية سابقة.