الجيش اليمني يحبط هجومًا للحوثيين في صرواح

أحبط الجيش اليمني، اليوم السبت، هجومًا واسعًا شنه الحوثيون على عدد من المواقع في جبهة صرواح.



وذكر مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن الجيش اليمني تمكن من صد هجوم الحوثيين على تبة المطار ومواقع الجرب وموقع الزغن في ميمنة جبهة صرواح.



وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من صد هجوم آخر على موقع القعود في ميمنة جبهة صرواح، موضحًا أن الحوثيين خلال محاولة الهجوم تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولاذ من تبقى من عناصرهم بالفرار مخلفين عشرات القتلى والجرحى.