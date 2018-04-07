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فن
السبت 07/أبريل/2018 - 04:45 م

بالصور.. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة

. نجوم الزمن الجميل
. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة
عربي السيد
dostor.org/2120542

ساعات قليلة تفصل المصريون عن الاحتفال بشم النسيم أحد أعياد مصر الفرعونية، ويعود الاحتفال به إلى ما يقرب من 4700 عام.

وكان لنجوم الزمن الجميل احتفال خاص بهذا اليوم فمنهم من كان يفضل أكل الفسيخ ولا ينظر إلى الرنجة، ومنهم من فضل الأخيرة على الأول، ومن كان يجد نفسه فى أكل البصل الأخضر، ولا ينظر إلى نجوميته أو منظره أثناء التقاط إحدى الصور التذكارية لهذا اليوم.

وهناك بعض الأغاني التى لا يمر بدونها هذا اليوم مرور الكرام كأغنية السندريلا سعاد حسني الدنيا ربيع، والربيع لفريد الأطرش، وغني الربيع لكوكب الشرق أم كلثوم.



بالصور.. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة
بالصور.. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة
بالصور.. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة
بالصور.. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة
بالصور.. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة
بالصور.. نجوم الزمن الجميل مع الفسيخ والرنجة
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