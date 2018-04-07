القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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06:22 م

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05:32 ص

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04:30 ص

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04:02 ص

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03:48 ص

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08:17 م

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08:11 م

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07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

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السبت 07/أبريل/2018 - 04:44 م

«فيسبوك» يوافق على تشريع يكشف هوية مشتري الإعلانات

شركة فيسبوك
شركة فيسبوك
مارسيل نظمي
dostor.org/2120541

وافقت شركة فيسبوك على تشريع مقترح يُفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تُستغل لبث الفتنة.

ويأتى هذا الإجراء الأول من نوعه قبل أيام من الموعد المقرر لحضور مسئوليه جلسات استماع يعقدها الكونجرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.

وقال زوكربرج إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بشنها، ونفت موسكو هذه المزاعم.

وقال زوكربرج إنه يريد تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية، لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.

وفي سبتمبر كشف فيسبوك أن رؤساء استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأمريكيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016، وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا الإعلانات.

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