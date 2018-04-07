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سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 04:43 م

علاء عابد يطالب المجتمع الدولي بوقف مجازر الاحتلال بفلسطين

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
إسلام نصير
dostor.org/2120539

قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن ما يجرى من أحداث على الأراضي الفلسطينية، واستمرار إسرائيل في استخدام القوة المفرطة في مواجهة الشعب الفلسطيني، هى جرائم حرب، وفيها انتهاك صارخ لجميع حقوق الإنسان.

وأدان «عابد»، في بيان له أصدره، اليوم السبت، صمت المجتمع الدولي وتخاذله وتخليه عن دوره، خاصة منظمة الأمم المتحدة، وكأن ما يحدث هناك ليس من ضمن اهتمامات المجتمع الدولي، وهذا يجعلنا نشك في جدية المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية، في ظل الغطرسة الإسرائيلية واستمرارها في سياسة القمع والقتل بدم بارد، والتنكيل بالشعب الفلسطيني دون إدانة واضحة ومحددة تعطى الشعب الفلسطيني بصيصا من الأمل في نية المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وشامل على أساس مرجعيات، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها وحق العودة.

وطالب بضرورة التحرك السريع والعاجل للمجتمع الدولي، وعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإصدار قرارات فورية لمنع المجازر التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ومنع وقوع المزيد من الشهداء والمصابين، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين، متهما المجتمع الدولي بعدم تحمل مسئولياته.

وقال «عابد» إنه يجب على إسرائيل أن تعي أن لغة الغطرسة والقوة وتحدى المجتمع الدولي لا يمكن أن تدوم للأبد، وأن السلام هو الطريق الأمثل للتعايش السلمي والتعاون في المستقبل، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، وأن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال تدخل المجتمع الدولي حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيّة.

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