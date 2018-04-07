القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
مصر
السبت 07/أبريل/2018 - 04:41 م

«العصار» يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
dostor.org/2120538

استقبل اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الدفاع بدولة الإمارات، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، حيث رحب «العصار» باللواء طيار إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بدولة الإمارات والوفد المرافق له، مؤكدًا اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب الإماراتي في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة بين الجانبين.

واستعرض «العصار» خلال اللقاء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة ومساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي المصري، موضحًا أن دور الوزارة الأساسي يتمثل فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدولة، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.

من جانبه، أعرب «البلوشي» عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما اطّلع عليه من إمكانيات هائلة تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، كما أكد أهمية الدور الذى تقوم به مصر لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة.

وأوضح «البلوشي» أن دولة الإمارات تركز في الفترة الحالية على التطوير في كل المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل في هذا القطاع الاستراتيجي من أجل مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز قدراتها لردع أي جهة تحاول المساس بأمنها وشعبها، مؤكدًا أن الجانب الإماراتي لديه الإمكانيات التكنولوجية والخبرات العلمية المتميزة.

وقد اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات بينهما للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان على أرض الواقع وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.

«العصار» يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية
«العصار» يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية
«العصار» يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ يوم

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

منذ يومين

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة

منذ يومين

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

منذ 3 أيام

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ 3 أيام

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

الآن

«الأمور المستعجلة» توقف تنفيذ حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

تفاصيل مخطط المخابرات البريطانية لربط نسب الملكة إليزابيث بالنبى محمد

ننشر مواعيد امتحانات آخر العام لجميع المراحل التعليمية بالجيزة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

عاجل.. مقتل 3 وإصابة 30 آخرين فى عملية دهس بألمانيا

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

ألبومات الصور

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

من ميدان التحرير إلى روسيا.. محمد نوفل ينطلق في «رحلة المونديال»

زحام على محلات الفسيخ استعدادًا لشم النسيم

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

عاجل.. مقتل 3 وإصابة 30 آخرين فى عملية دهس بألمانيا

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

كشكول

"مرتجي" تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

لقاء حواري بعنوان "العودة للجزور" بجامعة السادات

تعرف على وصايا وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة

استمرار سباق الأنشطة التربوية بإدارة السنطة التعليمية بالغربية

ننشر شروط "المعاهد الأزهرية" للعمل بلجنة المراقبة بامتحانات الثانوية

الأمصار

بالصور.. احتفالات الطوائف المسيحية في بيت لحم بـ«سبت النور»

هجمات إلكترونية تستهدف مراكز معلومات في إيران

حكومة الوفاق تهنئ الفلسطينيين بسبت النور وعيد الفصح المجيد

الوفد المصري بمفاوضات سد النهضة يرفع تقريره للحكومة

3 قتلى ونحو 50 جريحا جراء الدهس في مدينة «مونستر الألمانية»

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ads
ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك