«العصار» يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية

استقبل اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الدفاع بدولة الإمارات، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، حيث رحب «العصار» باللواء طيار إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بدولة الإمارات والوفد المرافق له، مؤكدًا اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب الإماراتي في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة بين الجانبين.



واستعرض «العصار» خلال اللقاء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة ومساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي المصري، موضحًا أن دور الوزارة الأساسي يتمثل فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدولة، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.



من جانبه، أعرب «البلوشي» عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما اطّلع عليه من إمكانيات هائلة تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، كما أكد أهمية الدور الذى تقوم به مصر لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة.



وأوضح «البلوشي» أن دولة الإمارات تركز في الفترة الحالية على التطوير في كل المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل في هذا القطاع الاستراتيجي من أجل مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز قدراتها لردع أي جهة تحاول المساس بأمنها وشعبها، مؤكدًا أن الجانب الإماراتي لديه الإمكانيات التكنولوجية والخبرات العلمية المتميزة.



وقد اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات بينهما للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان على أرض الواقع وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.