إحالة المسئولين عن تسمّم الأطفال الأيتام بالقليوبية إلى النيابة

قرّر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، السبت، إحالة المسئولين عن واقعة إصابة 57 طفلًا من الأطفال الأيتام بحالات تسمم جرّاء تناول وجبة طعام فاسدة بدار أيتام بشبر الخيمة، إلى النيابة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



وأكد محافظ القليوبية استقرار حالة الأطفال الأيتام ممن أصيبوا بـ«تلبّك معوي»، نتيجة تناول وجبة فاسدة بإحدى الجمعيات الأهلية اثناء الاحتفال بيوم اليتيم وتم خروج بعض الحالات من مستشفى ناصر العام، لافتًا إلى أنه يتواجد فى المستشفى 22 حالة تم تقديم الخدمات الطبية كافة، ويخضعون لاستكمال العلاج اللازم.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد تسمم 57 طفلًا يتيمًا من مناطق متفرقة إثر تناول وجبة غذائية فاسدة من قبل إحدى الجمعيات الأهلية خلال احتفالات يوم اليتيم، وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.