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السبت 07/أبريل/2018 - 04:34 م

القوات العراقية تدمر نفقين لـ«داعش» فى قضاء القائم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2120532

أكد أحمد المحلاوى، قائم مقام القائم بالعراق، أن القوات العراقية دمرت نفقين تابعين للتنظيم الإرهابي داعش جنوب القضاء.

وقال المحلاوي، حسب "السومرية نيوز"، إن الفرقة الثامنة بالجيش دمرت نفقين تابعين لتظيم داعش في منطقة المشاريع جنوب القائم.

وأضاف المحلاوي أن النفقين استخدمهما "داعش" للاختباء من الضربات الجوية لطيران التحالف والقوة الجوية، قبل تحرير المدينة نهاية العام الماضي.

يذكر أن القوات الأمنية تعثر بين فترة وأخرى على أنفاق ومضافات تابعة لـ"داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، وتضبط بداخلها أسلحة ومعدات استخدمها التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وعناصر القوات الأمنية.

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