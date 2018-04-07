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اقتصاد
السبت 07/أبريل/2018 - 04:33 م

رجال الصناعة يطالبون بإعادة النظر في قانون الثروة المعدنية

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
هويدا سعيد
dostor.org/2120531

قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه من الضروري إعادة النظر في قانون الثروة المعدنية مرة أخرى في أقرب وقت.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات، لـ«الدستور»، أنه من الضروري الاهتمام بعدة قطاعات خلال الفترة المقبلة، على رأسها التعليم والتدريب المهني، لأن كبار المصنعين يعانون تدني مستوي الخريجين.

وأشار رئيس غرفة مواد البناء إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت كثيرا من الإنجازات في مجال الصناعة في فترة وجيزة، مثل قانون التراخيص الصناعية، وخريطة الاستثمار الصناعي، والحد من الاستيراد وزيادة التصدير نوعا ما.

وقال إن الاهتمام بالصحة يعتبر أهم مشروع قومي بحاجة إلى تطوير، لأن العاملين لكي يكونوا منجزين يجب أن يتمتعوا بصحة جيدة.

وعن ملف الصناعة، قال إن المصنعين بحاجة إلى أن يستفيدوا من الغاز في الفترة المقبلة، وأيضًا ملف الطرق ما زال بحاجة إلى بعض التعديلات.

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