«آبل» تؤجل إطلاق جهاز ماك برو لـ2019

أعلنت شركة آبل، أنها ستؤجل ميعاد إطلاق النسخة المُعاد تصميمها من الكمبيوتر المكتبي ماك برو إلى عام 2019، بعد أن كان من المتوقع أن يتم إصداره خلال العام الحالي.



وقال توم بوغر، نائب الرئيس لتسويق كمبيوترات ماك، لوسائل إعلام غربية: "نريد أن نكون شفافين وأن نتواصل بانفتاح مع مستخدمي ماك برو، لذلك نطلب منهم عدم انتظار جهاز ماك برو المُعاد تصميمه هذا العام لأنه سيصدر عام 2019".



وأكد بوغر أن الجهاز يستحق عناء الانتظار لأن الشركة تُجرى تعديلات على الجهاز بناءً على ملاحظات العملاء الذين ينتظرون ماك برو الجديد، بعد أن كونت فريق "Pro Workflow" ليساعدها في تحسين عتاد الأجهزة وبرامجها في سلاسل الإنتاج الفعلية لتصبح حقيقة وليست مجرد أهداف مكتوبة.



ويعمل هذا الفريق على تصميمات في مجال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، والموسيقى، وتحرير مقاطع الفيديو، والمؤثرات المرئية من أجل إنتاج حقيقي، ومن ثم تحديد الأشياء التي تحتاج إلى المعالجة سواء كان في تصميم الكمبيوتر أو في التطبيقات التي ستتاح عليه.



يُذكر أن آبل كشفت عن نسخة جديدة من جهاز iMac Pro من نوع الكل في واحد All-In-One في ديسمبر الماضي ضمن مؤتمرها العالمي للمطورين لعام 2017، وقالت الشركة وقتها إنها تعمل على نسخة جديدة من جهاز ماك برو بتصميم مختلف كليًا، ولكنها لم تحدد وقت إطلاقها وبناء عليه توقع المستخدمين وجود هذه النسخة هذا العام.



ويعتبر جهاز ماك برو من أسرع الأجهزة التي قدمتها آبل حيث زودت الجهاز بمعالج الجيل الجديد Xeon E5 من إنتل والذي يصل حتى 12 نواة، بالإضافة إلى بطاقتي رسوميات AMD FirePro، بسعات مختلفة تصل إلي 6 جيجابايت للبطاقة، ما يوفر سرعة أداء وقوة مُعالجة رسوميات كبيرة، تسمح للمُستخدم بتشغيل برامج الرسوميات الضخمة وتحرير مقاطع الفيديو بدقة 4K، وهو ما جعل منه أسرع كمبيوترات آبل المكتبية.

