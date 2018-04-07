ندى موسى: فخورة بالتعاون مع يحيى الفخراني في «بالحجم العائلي»

تصور الفنانة ندى موسى مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «بالحجم العائلي»، اليوم السبت، بإحدى القرى السياحية في مرسى علم، المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وقالت «ندى»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنها فخورة بالتعاون مع نجم بحجم الفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنها متحمسة لعرض العمل خلال الشهر الكريم المقبل، متمنية أن ينال دورها إعجاب متابعيها.



«بالحجم العائلي» بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزي، محمد مهران، ركين سعد، أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة.