القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
فن
السبت 07/أبريل/2018 - 04:31 م

ندى موسى: فخورة بالتعاون مع يحيى الفخراني في «بالحجم العائلي»

الفنانة ندى موسى
الفنانة ندى موسى
منار إبراهيم
dostor.org/2120527

تصور الفنانة ندى موسى مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «بالحجم العائلي»، اليوم السبت، بإحدى القرى السياحية في مرسى علم، المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.

وقالت «ندى»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنها فخورة بالتعاون مع نجم بحجم الفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنها متحمسة لعرض العمل خلال الشهر الكريم المقبل، متمنية أن ينال دورها إعجاب متابعيها.

«بالحجم العائلي» بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزي، محمد مهران، ركين سعد، أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 6 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 6 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ اسبوع

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ اسبوع

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ اسبوع

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

الآن

«الأمور المستعجلة» توقف تنفيذ حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

تفاصيل مخطط المخابرات البريطانية لربط نسب الملكة إليزابيث بالنبى محمد

ننشر مواعيد امتحانات آخر العام لجميع المراحل التعليمية بالجيزة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

عاجل.. مقتل 3 وإصابة 30 آخرين فى عملية دهس بألمانيا

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

ألبومات الصور

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

من ميدان التحرير إلى روسيا.. محمد نوفل ينطلق في «رحلة المونديال»

زحام على محلات الفسيخ استعدادًا لشم النسيم

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

عاجل.. مقتل 3 وإصابة 30 آخرين فى عملية دهس بألمانيا

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

كشكول

"مرتجي" تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

لقاء حواري بعنوان "العودة للجزور" بجامعة السادات

تعرف على وصايا وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة

استمرار سباق الأنشطة التربوية بإدارة السنطة التعليمية بالغربية

ننشر شروط "المعاهد الأزهرية" للعمل بلجنة المراقبة بامتحانات الثانوية

الأمصار

بالصور.. احتفالات الطوائف المسيحية في بيت لحم بـ«سبت النور»

هجمات إلكترونية تستهدف مراكز معلومات في إيران

حكومة الوفاق تهنئ الفلسطينيين بسبت النور وعيد الفصح المجيد

الوفد المصري بمفاوضات سد النهضة يرفع تقريره للحكومة

3 قتلى ونحو 50 جريحا جراء الدهس في مدينة «مونستر الألمانية»

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ads
ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك