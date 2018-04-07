إعدام طن و150 كيلو سردين وفسيخ فاسد بأسواق تلا بالمنوفية

شنّت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مجلس مدينة تلا، اليوم السبت، حملة مكبّرة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من صلاحية الأسماك والملوحة المعروضة للبيع.



وقال وحيد صلاح، رئيس مجلس المدينة، إن اللجنة المُشكّلة من الطب البيطرى والصحة والتموين والبيئة والإشغالات والشرطة والمتابعة، قامت بالمرور على جميع المحلات والأسواق، بداية من ميدان صيدناوى وجميع الشوارع، حيث الانتهاء بباعة سوق المواشي، وتمت متابعة محال الدواجن والثلاجات وبيع الأسماك.



وتم خلال الحملة إعدام قرابة طن و150 كيلو فسيخ وسردين مملّح، كانت معظمها بسوق تلا حيث تم دفنها بمقلب تلا العمومي، لثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.