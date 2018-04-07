بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

وسط أجواء عائلية مبهجة، ظهر الفنان محمد رمضان مع والده ووالدته، وزوجته ونجله، حيث تعد المرة الأولى التي يظهر بها رمضان مع والديه.



وتظهر الصور، التي تم تداولها على موقع «تويتر»، الشبه الكبير بين الفنان ووالده، الذي لم يظهر في وسائل الإعلام من قبل، سواء في المناسبات الفنية أو الاجتماعية التي يحضرها ابنه.



ويأتي الظهور الأول لوالد رمضان أثناء افتتاح فرع جديد لسلسلة محلات تجارية لإيمان، شقيقة رمضان، والذي يحمل اسم «كنوز»، حيث حرص رمضان في الصور على تقبيل يد والده، كما ظهر برفقة زوجته وابنته.

