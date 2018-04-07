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تقارير ومتابعات
السبت 07/أبريل/2018 - 04:27 م

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

محمد رمضان
محمد رمضان
دعاء راجح
dostor.org/2120524

وسط أجواء عائلية مبهجة، ظهر الفنان محمد رمضان مع والده ووالدته، وزوجته ونجله، حيث تعد المرة الأولى التي يظهر بها رمضان مع والديه.

وتظهر الصور، التي تم تداولها على موقع «تويتر»، الشبه الكبير بين الفنان ووالده، الذي لم يظهر في وسائل الإعلام من قبل، سواء في المناسبات الفنية أو الاجتماعية التي يحضرها ابنه.

ويأتي الظهور الأول لوالد رمضان أثناء افتتاح فرع جديد لسلسلة محلات تجارية لإيمان، شقيقة رمضان، والذي يحمل اسم «كنوز»، حيث حرص رمضان في الصور على تقبيل يد والده، كما ظهر برفقة زوجته وابنته.

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته
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