القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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تكنولوجيا
السبت 07/أبريل/2018 - 04:26 م

لعشاق الألعاب.. تعرف على مميزات الحاسب الجديد من «سامسونج»

حاسوب Odyssey Z
حاسوب Odyssey Z
وكالات
dostor.org/2120523

أزاحت شركة "سامسونج" الستار عن أحدث جهاز محمول لها مخصص للألعاب يحمل اسم "Samsung Odyssey Z"، الذي يمتاز بالخفة والنحافة ومع ذلك لن يتسبب في ارتفاع حرارته أثناء اللعب بفضل نظام التبريد "Z AeroFlow"، الذي تقدمه سامسونج لضمان تجربة لعب مذهلة.

وتم الكشف عن جهاز "Odyssey Z"، في حدث "إنتل" الذي عُقد في مدينة بكين حيث تم عرض الجيل الثامن من معالجات Core i7 بستة أنوية التي يعمل بها الجهاز.

التصميم والمواصفات
يضم الحاسب المحمول "Odyssey Z"، شاشة 15.6 إنش بدقة 1920×1080 من نوع IPS الذي يتميز بألوانه الدقيقة، ومعالج Intel Core i7-H بست أنوية و12 مسار معالجة، ما يُمكن الجهاز من أداء مهام صعبة مثل العرض ثلاثي الأبعاد، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4 حتى 16 جيجابايت بتردد 2400 ميجاهرتز وقرص تخزين صلب من نوع "SSD NVMe PCIe" بمساحة 1 تيرابايت.

وهو مزود ببطاقة رسوميات Nvidia GeForce GTX 1060 Max-P، تضم ذاكرة GDDR5 بسعة 6 جيجابايت، ويضمن الجهاز عرضًا عالي الدقة في جميع الأوقات بفضل زيادة الطاقة بنسبة 10٪ عن بطاقة 1060Max-Q السابقة، كما يحتوي على منفذي USB 3.0، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ HDMI، مع منفذ USB Type-C.

مصمم خصيصًا لهواة الألعاب
يتخذ الحاسب المحمول Odyssey Z، منهجًا جديدًا من أجل ألعاب أقوى فهو يجمع بين الخفة والنحافة حيث يبلغ سمكه 17.9 ملليمتر، ووزنه 2.4 كيلوجرام فقط، وكما ذكرنا من قبل فإن هذا التصميم النحيف لن يتسبب في ارتفاع حرارته أثناء اللعب بفضل نظام التبريد المدمج Z AeroFlow، الذي يتكون من: غرفة بخار ديناميكية الانتشار تغطي كل من المعالج المركزي ومعالج الرسوميات، والمراوح Z Blade Blower من أجل تبريد أقوي، ولضمان تجربة لعب مذهلة.

وإلى جانب ذلك، فالحاسوب Odyssey Z الجديد يأتي مع مكبرات صوتية مزدوجة، ومع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وهناك أيضًا اختصار لتسجيل جلسات اللعب، وخيار آخر لتفعيل وضع Silent Mode تستخدمه إذا ارتفع صوت المراوح.

ولا يُتاح الحاسوب Odyssey Z، إلا بلون واحد هو الفضي، وسيكون متوفرًا في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية والصين من الآن، وسيصل لباقي الدول بما فيهم الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2018.

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