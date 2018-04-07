الجيش التركي ينشئ أول نقطة مراقبة في حماة السورية

أعلن الجيش التركي عن إقامة أول نقطة مراقبة له، ضمن إطار اتفاق خفض التوتر بمحافظة حماة في سوريا.



وتواردت أنباء تفيد بأن قافلة مؤلفة من 100 عربة عسكرية تركية توجهت، اليوم السبت، إلى منطقة مورك في ريف حماة الشمالي، عبر محافظة إدلب، مرورا ببلدتي كفر لوسين وسرمدا ومدينتي معرة النعمان وخان شيخون.



وأضافت أن نقطة المراقبة الجديدة تبعد 88 كيلومترا عن الحدود التركية، وثلاثة كيلومترات عن مواقع للجيش السوري وحلفائه في المنطقة.



ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر القافلة التركية أثناء توجهها إلى مورك.