حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 12 جنديًا تركيًا

أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، مقتل 12 جنديًا تركيًا في منطقة سيدكان الحدودية شمال أربيل.



ونقلت قناة «السومرية نيوز» عن الحزب، أن مسلحيه هاجموا موقعًا للقوات التركية في منطقة خواكرك التابعة لناحية سيدكان، موضحًا أن الهجوم أسفر عن مقتل عشرة جنود أتراك.



وأضاف حزب العمال، في بيان له، أن القوات الكردية نفذت عملية أخرى ضد القوات التركية في منطقة لولان التابعة لناحية سيدكان، موضحة أن العملية أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين بجروح.



