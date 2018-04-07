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السبت 07/أبريل/2018 - 04:16 م

اليونان تطالب مجددًا بالإفراج عن جنديَين تحتجزهما تركيا

اليكسيس تسيبراس
اليكسيس تسيبراس
نيفين أشرف
dostor.org/2120517

طالب رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، اليوم السبت، بعودة جنديين يونانيين محتجزين في تركيا بعد أن دخلا الأراضي التركية عن طريق الخطأ، بحسب أثينا.

وقال تسيبراس لصحيفة "دوكومينتو": "إن حياة الإنسان وحريته لا يجب استخدامهما كأداة في لعبة السلطة والابتزاز".

وشهدت العلاقات بين اليونان وتركيا مزيدًا من التوتر منذ احتجاز الجنديين اليونانيين في سجن تركي.

وتقول أثينا إن الجنديين دخلا عن طريق الخطأ إلى الأراضي التركية في الثاني من مارس، عندما كانا في دورية على الحدود وسط ظروف مناخية سيئة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجنديين المحتجزين وجهت إليهما تهمة "محاولة القيام بالتجسس العسكري" ودخول منطقة عسكرية محظورة.

وتأمل تركيا من جهتها تسليمها ثمانية جنود أتراك فرّوا إلى اليونان وتتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016، إلا أن أثينا ترفض ربط هذه القضية بمسألة الجنديين اليونانيين.

وكان تسيبراس دعا القضاء التركي إلى تسريع الإجراءات القضائية في هذه القضية، وقال: "في الماضي أعدنا جنودًا أتراك عبروا بضعة أمتار داخل اليونان أثناء قيامهم بدورية.. أتوقع من الرئيس التركي أن يبادلنا بالمثل".

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