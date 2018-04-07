تركيا تعاود قصف مواقع حزب العمال الكردستاني

أفاد مصدر كردي عراقي، بأن المقاتلات التركية، عاودت قصف مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق بشمال محافظة أربيل، شمال بغداد.



وقال المصدر، حسب صحيفة "24" الإماراتية،: "إن المقاتلات التركية عاودت اليوم السبت قصف قرى روبيا وبونكستان وكورته وبير إبراهيمي في منطقة برادوست 150 كلم شمال أربيل، مستهدفة مواقع حزب العمال الكردستاني في المنطقة".



وأوضح المصدر أنه لا يعلم حتى الآن، إن كانت هناك خسائر بشرية أم لا، ولكن عددًا كبيرًا من الأهالي نزحوا من قراهم خوفًا من القصف التركي، مضيفًا أن القصف مازال مستمرًا في تلك المناطق وبشكل عنيف.

