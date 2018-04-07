مصر تشارك في المؤتمر الدولي لدعم العراق في اليابان

شاركت مصر في المؤتمر الدولي الذي نظمته اليابان في 5 أبريل الجاري لدعم العراق تحت عنوان "تعزيز خلق فرص عمل وتطوير التدريب المهني للحد من استخدام الأسلحة في المجتمع العراقي".



وذلك بحضور رئيسي وزراء العراق واليابان، ووزيري خارجية البلدين، ومشاركة وفود من 31 دولة، وعدد من المنظمات الدولية المعنية، بهدف دعم وبناء السلام في العراق، حيث ترأس وفد مصر المشارك في المؤتمر السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان.



وصرح السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان، بأن كلمة مصر خلال أعمال المؤتمر جاءت لتؤكد دعم مصر للعراق في جهوده الرامية لاستكمال تحرير أراضيه من الجماعات الإرهابية واستعادة أمنه واستقراره، وحرص القيادة المصرية على تكثيف التواصل والتعاون مع العراق على مختلف المستويات خلال هذه المرحلة الحاسمة والمهمة، فضلًا عن دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة العراق.



و استعرض كامل الجهود المصرية المبذولة إزاء حشد الدعم الدولي والإقليمي لعملية إعادة الإعمار وتعزيز جهود التنمية بالعراق، فضلًا عن المساهمات المصرية المباشرة في هذا الصدد.

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