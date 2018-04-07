الشرطة الإيطالية تعتقل طالبًا للاشتباه في صلته بـ«داعش»

أعلنت الشرطة الإيطالية- اليوم السبت- عن بدء التحقيق مع طالب في المرحلة الثانوية، مشتبه في تخطيطه لتفجير مدرسته، من خلال نشاطه المؤيد لتنظيم «داعش» الإرهابي، على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت الشرطة- حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية- إلى أن المشتبه به كان يدير محادثة على موقع «تليجرام»، من أجل الترويج للتنظيم لنحو 60 شخصًا، كما عثرت على منشورات لـ«داعش» عند اعتقاله، فيما لم تجد أي مواد تفجيرية.



وأفادت وسائل إعلامية إيطالية بأن المشتبه به، وهو مواطن إيطالي من أصل جزائري، كان يستعد لعمل جهاز تفجير بدائي الصنع بهدف تفجيره في مدرسته الواقعة بإقليم «فريولي فينيتسيا جوليا» بشمال شرق إيطاليا.



وكانت محكمة الأحداث الإيطالية قد أمرت بخضوع الطالب لعملية نزع التطرف، بالتعاون مع عائلته والأطباء النفسيين وأحد الأئمة.

