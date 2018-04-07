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السبت 07/أبريل/2018 - 04:08 م

«اتصالات البرلمان»: نناقش قانون الجرائم الإلكترونية.. الثلاثاء

أحمد بدوي
أحمد بدوي
محمد الشريف
dostor.org/2120503

أكد أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش، يوم الثلاثاء المقبل في اجتماعها، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم إضافة جزء في القانون يتعلق بالألعاب الخطيرة مثل لعبة "الحوت الأزرق" وغيرها من التطبيقات التي تمثل خطورة على الأمن القومي في مصر.

وأوضح "بدوي"، في تصريح لـ«الدستور»، أن مشروع القانون يتضمن 45 مادة سيتم الانتهاء من مناقشتها داخل اللجنة قريبًا تمهيدًا لعرضه علي اللجنة العامة، موضحا أنه تم رصد عدد من الألعاب الإلكترونية والتطبيقات التي يتم استخدامها عبر الهواتف، وتشكل خطورة على الشباب المصري وبالتالي أصبح يمثل خطورة على الأمن القومي، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك حملات توعية بشكل مستمر للتحذير من خطورة هذه الألعاب.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات حذرت من تلك الألعاب التي تؤدي إلى القتل أو الانتحار، ووجهت الأهالي إلى مراقبة هواتف أبنائهم، مشيرا إلى أن بعض الدول، مثل الجزائر والكويت، حجبت التطبيقات الخطيرة وهو ما يجب أن تقوم به الأسرة المصرية تجاه أبنائها.

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